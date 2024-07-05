محافظ سوهاج : مدينة أخميم عاصمة التاريخ ويجب الاستفادة منها

قال الدكتورعبدالفتاح نور الدين محافظ سوهاج، ان تعيين كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة خطاب للكل وهو أن ملف الصناعة جوهري ورئيسي ويجب أن تعمل عليه جميع المؤسسات ولا بد من عمل أنشطة متنوعة تواكب سوق العمل، ومن أولوياته الاجتماع مع رجال الصناعة والأعمال لإيجاد حلول فعلية على أرض الواقع لا نردد كلمات سبق وسمعناها ونصل لما نحن عليه الآن.

أضاف نورالدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية “صدى البلد” إن واقع سوهاج به العديد من المشاكل، لكن هناك توجيهات من الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة والمحافظين، منها أهمية ايجاد فرص عمل للشباب بالمحافظة والاهتمام بملف الصناعة.

أشار إلى أن سوهاج بها كنز وهي مدينة أخميم عاصمة التاريخ والتي يجب الاستفادة منها، موضحًا أنه وجه باتخاذ كافة الإجراءات للاستفادة من هذه المدينة لتحقيق طفرة في الاستثمار والتصدير، لأن قضية الصناعة ستحل كل مشاكل مصر من توفير عملة أجنبية وأيادي عاملة، وتقلل فاتورة الاستيراد.