بايدن يهنئ ستارمر على رئاسة حكومة بريطانيا.. ويجددان تعهد لندن وواشنطن بدعم أوكرانيا

هنّأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، على توليه منصبه، وأعرب عن تطلع واشنطن للتعاون مع ستارمر في مجموعة من القضايا المختلفة.

وفي اتصال هاتفي جرى بينهما، أكدا على "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأهمية "العمل المشترك لدعم الحرية والديمقراطية عالميًا".

بايدن أكد رغبة واشنطن في التعاون الوثيق مع لندن على مجموعة كاملة من القضايا الحيوية التي تؤثر على البلدين، مع التزام الولايات المتحدة بتعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في مجالات متعددة تهمهما.

وفي بيان للبيت الأبيض، أكد الجانبان "دعمهما المستمر لأوكرانيا" في ظل نزاعها مع روسيا، وأكدا التزامهما المشترك بحماية مكاسب اتفاقية "بلفاست/الجمعة العظيمة"، والتعاون مع قادة أيرلندا الشمالية لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص.

وأعرب بايدن عن استعداده لاستقبال رئيس الوزراء ستارمر في قمة واشنطن، الأسبوع المقبل، للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس حلف "الناتو".