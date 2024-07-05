وزير التعليم : لدي خبرة 25 عامًا.. ودرست الدكتوراه لفهم التعليم الأون لاين

قال الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الجمعة، أنه كان مهتمًا منذ 12 عاما بالتعليم الأون لاين، كما حصل على العديد من الدورات التدريبية من عدة جامعات، موضحا: "كان الهدف من دراستي للدكتوراة، هو فهم التعليم الأون لاين، وسافرت أمريكا وأخذت دورات تدريبية في جامعات دولية، مثل هارفارد، وكان الدافع من التعليم الأون لاين، هو شغف لدي لمعرفته، وليس الهدف منها العمل فقط".

وأضاف عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "لدي خبرة 25 عاما بمجال التعليم.. ودرست الدكتوراه؛ لأفهم أكثر عن التعليم الأون لاين".

وأشاد وزير التربية والتعليم بجهود المدرسين في مدارس مصر المختلفة، مؤكدا انحيازه دائما لأولياء الأمور.

وتابع أن تجربة الثانوية العامة صعبة، وأشعر بحالة الضغط لدى الطلاب والمدرسين، وسنعقد حوارا مجتمعيًا بشأن الثانوية العامة.