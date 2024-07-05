"الشيطان مش شاطر" على مسرح الهناجر.. صور

شهد مسرح مركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة، العرض المسرحي "الشيطان مش شاطر" من تأليف ناهد السيد، وإخراج محمد زكريا.

يتناول العرض مساوئ المجتمع التى تؤثر سلبا على الأطفال من قريب أو بعيد مثل التحرش، والانزواء خلف شاشات السوشال ميديا، وخطف الأطفال، وعمالة الأطفال، والتعنيف، والتطاول على حقوق اليتيم وغيرها من المشكلات التى تفوق البشر فيها عن الشياطين، حتى أدركت ما يفعلونه لا يساوى شيئا جنب أفعال البشر، فالعرض يفيض بالكوميديا السوداء الضحك المخلوط بالبكاء على ما آلت عليه أحوال البشرية.

يضم العمل فريق مسرحي للأطفال تبدأ أعمارهم من سن ٥ حتى ١٤ سنة، أزياء هايدى رضوان، مكياج شاهيناز أشرف، إضاءة ابو بكر الشريف، وتنفيذ أحمد رجائي، مساعد مخرج ملك صلاح.