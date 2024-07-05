إصلاح عطل بخط المياه الرئيسي بمدخل مدينة الشهداء

أعلنت منال عبده نائب رئيس مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أنه تم اصلاح وصيانة عطل بخط المياه الرئيسي وعودة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتضررة نتيجة العطل.

صيانة وتغيير المطبات الشوكية بشارع بور سعيد

وقالت نائب رئيس المدينة مساء اليوم انه بالتعاون مع وحدة مرور الشهداء تم اجراء أعمال صيانة وتغيير المطبات الشوكية ذات الاتجاه الواحد بشارع بور سعيد من مستشفى الشهداء المركزي حتى ميدان مصطفى كامل لتوحيد حركة سير المركبات بالشارع وتحقيق السلامة المرورية، والقضاء على الاختناقات بحركة المرور بشارع بور سعيد المدخل الرئيسي للشهداء وأكثر شوارعها ازدحاماً.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء بالصيانة الدورية للمطبات الشوكية بشارع بور سعيد لضمان استمرارية فعاليتها في تنظيم حركة المرور وتوحيد اتجاه السير بالشارع.