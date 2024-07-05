زلة لسان جديدة لـ بايدن: فخور بكوني أول امرأة سوداء تعمل مع رئيس أسود!

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "فخور بكونه أول امرأة سوداء تعمل مع رئيس أسود"، وذلك في زلة لسان جديدة خلال مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وبعد أسبوع من المناظرة الكارثية بين جو بايدن ودونالد ترامب، والتي تركت الأول يكافح من أجل حياته السياسية، حرّف الرئيس الأمريكي كلماته خلال مقابلة مع إذاعة "Wurd" في فيلادلفيا، بحسب تقرير لصحيفة "تلجراف".

وخلط بايدن بينه وبين نائبته كامالا هاريس، قائلا: "بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، وأول امرأة سوداء تخدم مع رئيس أسود"، خالطا على ما يبدو بين الحاضر والماضي حين كان نائبا لباراك أوباما.

وفي وقت سابق من المقابلة، التي كانت في برنامج "إيرل إنجرام"، الذي يستهدف المستمعين السود في ويسكونسن، ويتم بثه أيضا على مستوى البلاد، تحدث بايدن بشكل صحيح عن تعيين هاريس، وأول امرأة سوداء في المحكمة العليا، القاضية كيتانجي براون جاكسون.

وحقق أوباما وهاريس إنجازا تاريخا عندما تم انتخابهما في عامي 2008 و2020 على التوالي، حيث أصبح هو أول رئيس أسود وأصبحت هي أول نائبة رئيس سوداء وأول امرأة تتولى هذا المنصب.