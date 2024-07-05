يورو 2024.. تعرف على رجل مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع النهائي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن الفائز بجائزة رجل مباراة إسبانيا وألمانيا، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

وحقق منتخب إسبانيا فوزًا مثيرًا على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، ليقصي منتخب البلد المستضيف من دور الثمانية.

توج داني أولمو بجائزة رجل مباراة إسبانيا وألمانيا، بعدما قاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

أولمو أفضل لاعب في مباراة إسبانيا وألمانيا

وأسهم أولمو في تأهل المنتخب الإسباني على حساب نظيره الألماني، حيث أحرز هدف تقدم لاروخا في الدقيقة 51، قبل أن يتعادل منتخب المانشافت في الدقيقة 89 من الوقت الأصلي للمباراة، التي اتجهت إلى شوطين إضافيين بعد التعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني الإضافي، صنع أولمو هدف فوز منتخب إسبانيا إلى زميله ميكيل ميرينو في الدقيقة 119، أي أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح في حالة تعادلهما.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024 على حساب ألمانيا، وينتظر الفائز من مواجهة البرتغال وفرنسا.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.