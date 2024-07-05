كلب مسعور يعقر 5 أطفال بمنيا الحيط في الفيوم

أصيب 5 أطفال، بإصابات متفرقة بالجسم، بعد أن عقرهم كلب مسعور بقرية منيا الحيط بمركز اطسا في محافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى أطسا المركز ، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا يفيد ورود بلاغ من مستشفى اطسا المركزي بوجود 5 أطفال مصابين، بعد أن عقرهم كلب مسعور بقريه منيا الحيط، وتم نقلهم إلى مستشفى اطسا المركزي ، لاعطائهم المصل المضاد لعقر الكلب .

وكانت قرية منيا الحيط التابعه لمركز اطسا بمحافظة الفيوم قد شهدت حالة من الخوف والرعب لظهور كلب ضال مسعور قام بعقر 5 أطفال بالقرية، وفر هاربا ولم يتمكن الاهالي من الإمساك بالكلب المسعور.

تم تحويل الأطفال ال 5 إلى مستشفى اطسا المركزي لأخذ المصل، وتم خروجهم جميعا بعد تحسن حالتهم الصحية، كما تم إخطار مديرية الطب البيطري وتحرر محضر بالواقعة.