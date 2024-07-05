إيران تمدد التصويت بالانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة حتى منتصف الليل

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن السلطات قررت تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية للمرة الثالثة حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

كانت مراكز الاقتراع في إيران، قد شهدت اليوم الجمعة، تصويت الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقا لـ"سكاي نيوز".

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية، يوم غد السبت، لكن النتائج الأولية قد تبدأ في الظهور قبل ذلك.

تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أعقاب جولة سابقة، في 28 يونيو الماضي، شهدت إقبالا ضعيفا غير مسبوق إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي، الذي توفي إثر سقوط مروحية.

ووفقا لـ"رويترز" تشهد انتخابات اليوم سباقا متقاربا بين النائب مسعود بزشكيان، والمفاوض النووي السابق سعيد جليلي وهو من المحافظين.