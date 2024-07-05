ads
الجمعة 05 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إيران تمدد التصويت بالانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة حتى منتصف الليل

صندوق اقتراع
صندوق اقتراع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن السلطات قررت تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية للمرة الثالثة حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

كانت مراكز الاقتراع في إيران، قد شهدت اليوم الجمعة، تصويت الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقا لـ"سكاي نيوز".

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية، يوم غد السبت، لكن النتائج الأولية قد تبدأ في الظهور قبل ذلك.

تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أعقاب جولة سابقة، في 28 يونيو الماضي، شهدت إقبالا ضعيفا غير مسبوق إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي، الذي توفي إثر سقوط مروحية.

ووفقا لـ"رويترز" تشهد انتخابات اليوم سباقا متقاربا بين النائب مسعود بزشكيان، والمفاوض النووي السابق سعيد جليلي وهو من المحافظين.

الانتخابات الرئاسية إيران