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الجمعة 05 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الهيكل الإداري للإخوان أمام الجنايات بتهم إرهاب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تستكمل غدا السبت محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي وقيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدرارى لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

أحكام الدستور الانضمام لجماعة إرهابية الدستور والقانون المستشار محمد السعيد الشربينى قيادة جماعة إرهابية