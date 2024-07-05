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الجمعة 05 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

راحة للاعبى الزمالك المشاركين فى مبارة فاركو من تقسيمة مران اليوم

مران الزمالك
مران الزمالك
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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة للاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة فاركو الأخيرة من التقسيمة الفنية التي أقيمت في ختام مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.
وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين الأساسيين راحة من التقسيمة والاكتفاء بالفقرة البدنية والتدريبات الفنية خوفاً من تعرضهم للإجهاد.
وخاض باقي اللاعبين البدلاء والمستبعدين من المباراة السابقة أمام فاركو تقسيمة فنية استعداداً للمباراة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

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