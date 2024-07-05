يورو 2024.. منتخب إسبانيا إلى نصف النهائي بفوز مثير على ألمانيا

تغلب منتخب إسبانيا على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

وفاز المنتخب الإسباني على نظيره الألماني في لقاء امتد إلى شوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

مباراة إسبانيا ضد ألمانيا

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بعدما بدأت المباراة بتدخلات عنيفة من جانب لاعبي منتخب ألمانيا، حيث تدخل توني كروس على بيدري جونزاليس لاعب منتخب إسبانيا في أكثر من مرة، ما أدى إلى خروج الأخير مصابًا، ليحل داني أولمو بدلًا منه في تغيير اضطراري مبكر في الدقيقة الثامنة.

وسيطر بعدها المنتخب الإسباني على الكرة، بعد انحصار اللعب في وسط الملعب.

وكانت أبرز المحاولات التهديفية في شوط المباراة الأول، تسديدة أولمو في الدقيقة 39، التي تصدى لها الحارس الألماني مانويل نوير ببراعة، لترتد الكرة في منطقة الجزاء ولكن لم يحسن ألفارو موراتا التعامل معها، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.



وفي الشوط الثاني، دخل الماتادور الإسباني بقوة، حيث أضاع موراتا في البداية، قبل أن يسجل البديل أولمو الهدف الأول في الدقيقة 51، بعد تمريرة أرضية من زميله لامين يامال.

وحاول المنتخب الألماني تعديل النتيجة بأكثر من كرة، أبرزهم تسديدة روبرت أندريخ في الدقيقة 70، تصدى لها الحارس أوناي سيمون.

وفي الدقيقة 77، وقف القائم الأيسر بالمرصاد لتسديدة المهاجم نيكولاس فولكروج، بعد صراع قوي على الكرة مع مدافع منتخب إسبانيا.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، أدرك البديل فلوريان فيرتز التعادل لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة 89 من صناعة جوشوا كيميش، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين.

وفي الوقت الإضافي، استمر المنتخبان في الضغط الهجومي على المرمى مع تغييرات من المدربين.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الثاني، سجل ميكيل ميرينو هدفًا قاتلًا في الدقيقة 119 بكرة رأسية استقبلها من كرة عرضية من زميله أولمو.

وفي الوقت بدل من الضائع، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه داني كارفخال الظهير الأيمن لمنتخب إسبانيا.

وبذلك، تأهل منتخب إسبانيا إلى دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024 على حساب ألمانيا، وينتظر الفائز من مواجهة البرتغال وفرنسا.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.