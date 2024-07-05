نادى الفيوم يكرم 115 لاعبا من الناشئين الفائزين بـ«سيتى كلوب»

كرم عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة نادى محافظة الفيوم الرياضى، 90 لاعباً من براعم كرة القدم، مواليد 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 بالإضافة إلى تكريم 25 لاعباً من فريق الامل الفائز بالمركز الاول لكرة القدم فى بطولة حبري شارك فى منافساتها 32 فريقاً واجريت المنافسات على ملعب الاستاد الرياضى فى فبراير الماضى، كما تم تكريم المدير الفنى السابق كابتن هانى كمال المدير الفنى السابق للفريق، والكابتن محمد محمود دونجا، مدرب حراس مرمى، وشهاب الدين احمد، علاج طبيعى على السيد.

حضر حفل التكريم، وحفل ختام الموسم الماضى وبداية الموسم الجديد بدأ الموسم الرياضى، ايمن فزاع المدير التنفيذى بالنادى، والكابتن وائل مصطفى، رئيس قطاع البراعم، والكابتن محمود الحسينى، نائب رئيس القطاع، وعدد كبير من المدربين والإداريين.

قال نائب رئيس القطاع البراعم، إن قطاع البراعم يرتدى ثوبا جديدًا بعد عودته إلى نادى محافظة الفيوم، مشيرًا الي أن هذه الفرق نواه لفريق كبير سوف يكون قادرا على تمثيل محافظة الفيوم، ويكون الابن الشرعى للمحافظة، مؤكداً أن الفريق الاول لكرة القدم بالنادى ضم 5 لاعبين من الناشئين الموسم الماضى من فريق الامل، وان هناك عدد كبير من اللاعبين الموهوبين يحملون نفس المواصفات الفنية والمهارية.

أثنى اعضاء مجلس الادارة، على فرق الناشئين والبراعم، واشادوا بالجهود المتميزة للجهاز الفنى والادارى لقطاع الناشئين والبراعم، وأكد حازم طه نائب رئيس مجلس الادارة، واحمد عبد الباسط امين الصندوق، واتفق معهما باقى اعضاء مجلس الادارة الدكتور طارق السواح، ومحمد ممدوح الخولى، ومروة عليوة، والكابتن شريف حربى وإسلام جابر، احمد على مسعود، بالدور الهام والمحوري للنائب عماد سعد حمودة، رئيس مجلس ادارة النادى، الداعم الاول للفرق الرياضية، ومساهماته الكبيرة وعلى نفقته الخاصة، للارتقاء بالقطاع الرياضى وغيرها من الأنشطة والخدمات داخل النادى، مؤكدين جهوده الصادقة والواضحة والملموسة وبصماته فى تطوير كافة القطاعات.

ومن جهته اشاد رئيس مجلس ادارة النادى، بالمكرمين، وأكد حضوره احدى مباريات كرة القدم للبراعم.

2e073715-253c-47b0-a17d-ae4d30b4f5ad

3b899611-157f-4664-89f3-d1f4991d4248

6beeac27-f779-44d5-a32f-c4ebc3eb54d4

8d093210-74bc-4229-840f-eb9a99de42f3

19c01616-f131-4e53-9569-cb34a0d4b86a

90deab64-bd14-4ae9-817e-fe3784fe305d

43552b12-ff79-4a99-928a-24ff3724bec7

38493034-6955-4fca-9ba7-8cf7c6d1704c

df3010c5-fa42-42b4-b6b4-98fedfe6b7dd