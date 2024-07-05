اللهم اجعله خيرَا وبركة.. 30 دعاءً لاستقبال العام الهجري الجديد 1446

مع اقتراب العام الهجري الجديد 1446، يسعى المسلمون في مختلف أنحاء العالم للتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع، راجين أن يكون هذا العام مليئًا بالبركة والخير. الدعاء هو وسيلة للتواصل مع الله، وطلب العون والمغفرة، والاعتراف بالنعم، والدعاء للهداية والرزق والوقاية من الشرور. في هذه المناسبة المباركة، نقدّم لكم ثلاثين دعاءً متنوعًا لاستقبال العام الهجري الجديد:

دعاء استقبال العام الهجري الجديد 1446

اللهم اجعل هذا العام عامًا مليئًا بالخيرات والبركات، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اجعل لنا في هذا العام من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وبارك لنا فيما هو قادم. اللهم اجعل هذا العام نهاية لكل ألم وحزن وبداية لكل فرح وسعادة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وأعنا على طاعتك واتباع سنّة نبيك. اللهم اكتب لنا في هذا العام النجاح والتوفيق في كل أمر. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا في هذا العام رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مباركًا. اللهم اجعل لنا في هذا العام من كل كربٍ فرجًا ومن كل بلاءٍ عافية. اللهم اجعل هذا العام عامًا مباركًا علينا وعلى أهلينا وأحبابنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحامدين الطائعين. اللهم ارزقنا في هذا العام السعادة والراحة والطمأنينة. اللهم اجعلنا من الذين تفاءلوا فظفروا وتوكلوا فنجحوا. اللهم اجعل هذا العام نهاية لكل أذى وبداية لكل فرح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من الذين يستبشرون بقدوم الأعوام بالخير والتفاؤل. اللهم اجعل هذا العام عامًا مليئًا بالتجديد والتغيير للأفضل. اللهم ارزقنا البركة في الوقت والعمل والعمر. اللهم اجعلنا من الذين يمشون على درب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعل لنا في هذا العام من كل همٍ فرجًا ومن كل ضيقٍ مخرجًا. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اللهم اجعل هذا العام بداية لكل نجاح وتوفيق. اللهم ارزقنا الرضا بما قسمته لنا. اللهم اجعل لنا في هذا العام من كل بلاءٍ عافية ومن كل شرٍ وقاية. اللهم اجعلنا من الذين يسألونك فيستجاب لهم ويدعونك فيستجاب لهم.

بهذه الأدعية، نستقبل العام الهجري الجديد 1446 بأمل ورجاء في رحمة الله وعونه، سائلين الله أن يكون هذا العام عامًا مليئًا بالخيرات والبركات، وأن يحفظنا من كل سوء، ويغفر لنا ذنوبنا، ويهدينا إلى صراطه المستقيم. آمين.