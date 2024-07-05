"النجوم" يعلن تفاصيل اجتماعه مع مسئولي اتحاد الكرة

أصدر نادي النجوم لكرة القدم بياناً رسمياً وذلك إجتماع محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم حول طلبات النادي بإيقاف ترخيص نادي بيراميدز للمشاركة الإفريقية لعدم سداد مديونية نادي النجوم.

حيث نص البيان على أنه بعد سلسلة من الخطابات المُرسلة من نادي النجوم الى إتحاد الكرة والتي يطالب فيها بإيقاف ترخيص نادي بيراميدز للمشاركة الإفريقية لعدم سداد مديونية نادي النجوم ، وكان آخر هذه الخطاب قد أخطر فيه نادي النجوم الإتحاد بقدوم رئيسه الى مقر الإتحاد يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024 للحصول رسمياً على رد الإتحاد على تلك الخطابات التي لم يرد عليها.

وبالفعل توجه رئيس النادي الى مكتب رئيس الإتحاد ، وعلى مدار خمس ساعات كاملة حضر خلالها رئيس الإتحاد وبعض أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والمستشار القانوني ورئيس لجنة التراخيص بإتحاد الكرة.

وللأسف فإن هذا اللقاء لم يستطيع نادي النجوم الحصول على المستندات والتي يُمكنه من خلالها تأكيد أحقيته في طلب إيقاف ترخيص نادي بيراميدز الأفريقية.

ومع كل مستند طلب نادي النجوم الحصول عليه ، كان الرد دائماً من الإتحاد بأنه من المستحيل تسليمنا هذا المستند ، حتى وصلت مستحيلات الرد الى "سبعة مستحيلات" ، وذلك على النحو التالي :~

1. فحين طلبنا رد مكتوب على خطاباتنا الخمس مجتمعة ، وكان الجواب إستحالة تلبية هذه الرغبة.

2. وعندما طلبنا مجرد الرد حتى على خطاب واحد فقط من الخمس خطابات وهو آخر خطاب أرسل للإتحاد ، فكان الرد أيضاً مستحيل تسليمنا هذا الرد.

3. طلبنا صورة من قرار لجنة الإستئناف موضحاً به تاريخ إصدار القرار الخاص بحقوق نادي النجوم حيث أن هذا التاريخ هو المقياس بأحقية نادي النجوم في طلب إيقاف الترخيص ، وللأسف فإن إعتماد مجلس إدارة الإتحاد للقرار لم يُذكر فيه تاريخ إصدار اللجنة له وهو أمر يدعو للريبة ، فكان الرد المعتاد إستحالة إعطائنا هذا الخطاب.

4. ثم طلبنا الإطلاع على سجل الصادر والوارد من السكرتارية العامة للإتحاد لتبيان التاريخ الحقيقي الذي قدم فيه نادي بيراميدز تظلمه على قرار لجنة شئون اللاعبين بتاريخ 22 يونيو 2023 والخاص بإستحقاق نادي النجوم مديونية ضد نادي بيراميدز ، فكان الإجابة أيضاً مستحيل تلبية هذه الرغبة.

5. طلبنا الإطلاع من نفس السجلات على تاريخ وموعد إستلام سكرتارية الإتحاد قراررئيس لجنة الإستئناف الخاص بقرار رفض موضوع الإستئناف المقدم من نادي بيراميدز ، وكان الرد أيضاً إستحالة تلبية طلبنا.

6. طلبنا صورة عن أي إخطار أرسلته لجنة شئون اللاعبين بإتحاد الكرة لنادي النجوم يُطلعه فيه أن نادي بيراميدز قام بالإستئناف على قرار اللجنة أو توضيح حيثيات وأسباب هذا الإستئناف كحق أصيل لنادي النجوم للرد عليها ، ولكن نفس الرد بإستحالة تسليمنا هذا الطلب رسمياً.

7. طلبنا صورة من رد الإتحاد على إستفسارات رئيس هيئة التراخيص بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) حول شكوى نادي النجوم الخاصة بوجود مديونية على نادي بيراميدز ، وكان الرد أيضاً إستحالة إعطائنا هذا الرد.

لتكتمل بذلك سلسلة المستحيلات السبع التي فرضها الإتحاد علينا شفوياً بزعم أن لا يوجد مسئول له حق التوقيع على هذه الطلبات بعد أن غادر المدير التنفيذي مبنى الإتحاد بزعم إرتباطات أخرى لديه خارج إتحاد الكرة.

وبناءاً على ما جاء بعاليه ، فإن نادي النجوم قد ترسخت لديه قناعة كاملة بعدم قانونية حصول نادي بيراميدز على الترخيص للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم تسليمنا مستند واحد من الإتحاد من تلك المطالبات المشار إليها.

وأن الإتحاد قد عقد العزم على مخالفة اللوائح بشكل واضح بعدم تمكيننا من المستندات المطلوبة ، ولم يُصبح لدينا بعد هذه المقابلة غير إنتظار قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بإعلان القرار النهائي للتراخيص ، وعلى أثرها يُمكن لنادي النجوم اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) طبقاً للقرار النهائي الذي ستصدره لجنة تراخيص الأندية بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) في نهاية اليوم الموافق 5 يوليو 2024 وهو أخر يوم عمل للمدة الممنوحة من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) أمام الأندية لتقديم المستندات والرد عليها.