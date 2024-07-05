سيف الجزيري يعود لتدريبات الزمالك الجماعية

شارك سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له بقرار من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، حيث كان يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

شارك سيف الجزيري في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية، للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ للدوري الممتاز.