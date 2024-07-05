يورو 2024.. مباراة إسبانيا وألمانيا إلى شوطين إضافيين

اتجهت مباراة إسبانيا وألمانيا المقامة حاليًا بينهما على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، إلى شوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بعدما بدأت المباراة بتدخلات عنيفة من جانب لاعبي منتخب ألمانيا، حيث تدخل توني كروس على بيدري جونزاليس لاعب منتخب إسبانيا في أكثر من مرة، ما أدى إلى خروج الأخير مصابًا، ليحل داني أولمو بدلًا منه في تغيير اضطراري مبكر في الدقيقة الثامنة.

مباراة ألمانيا ضد إسبانيا

وسيطر بعدها المنتخب الإسباني على الكرة، بعد انحصار اللعب في وسط الملعب.

وكانت أبرز محاولات اللقاء التهديفية، تسديدة أولمو في الدقيقة 39، التي تصدى لها الحارس الألماني مانويل نوير ببراعة، لترتد الكرة في منطقة الجزاء ولكن لم يحسن ألفارو موراتا التعامل معها، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، دخل الماتادور الإسباني بقوة، حيث أضاع موراتا في البداية، قبل أن يسجل البديل أولمو الهدف الأول في الدقيقة 51، بعد تمريرة أرضية من زميله لامين يامال.

وحاول المنتخب الألماني تعديل النتيجة بأكثر من كرة، أبرزهم تسديدة روبرت أندريخ في الدقيقة 70، تصدى لها الحارس أوناي سيمون.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، أدرك البديل فلوريان فيرتز التعادل لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة 89 من صناعة جوشوا كيميش، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين.

تأهل منتخب ألمانيا إلى ربع نهائي يورو 2024، بعدما انتصر على الدنمارك بثنائية دون رد، بينما اكتسح منتخب إسبانيا، جورجيا برباعية مقابل هدف في دور الـ16.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.