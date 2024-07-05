يورو 2024.. مبابي يقود هجوم منتخب فرنسا أمام البرتغال

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة البرتغال، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب فرنسا، اليوم الجمعة، البرتغال على ملعب فولكسبارك، في لقاء يديره الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، إذ تنطلق صافرته في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كيليان مبابي هجوم منتخب فرنسا أمام البرتغال، رفقة أنطوان جريزمان وراندال كولو مواني.

تخطى منتخب فرنسا، بلجيكا بهدف للا شيء في دور الستة عشر من بطولة يورو 2024، بينما تغلب منتخب البرتغال على سلوفينيا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة البرتغال في ربع نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جول كوندي - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: نجولو كانتي - أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - راندال كولو مواني.