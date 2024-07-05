إصابة 11 شخصا في حادث تصادم أمام عزبة ربيع بالجيزة

أصيب اليوم الجمعه، 11 شخصا في حادث تصادم وذلك علي الطريق الدائري أمام عزبة ربيع بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بإصابة 11 شخصا بسبب تصادم عدد من السيارات أمام عزبة ربيع بالجيزه

انتقلت علي الفور عدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك من أمام عزبة ربيع على الطريق القادم من قرية نكلا اتجاه وردان بمحافظة الجيزة.