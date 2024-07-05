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الجمعة 05 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم أمام عزبة ربيع بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب اليوم الجمعه، 11 شخصا في حادث تصادم وذلك علي الطريق الدائري أمام عزبة ربيع بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بإصابة 11 شخصا بسبب تصادم عدد من السيارات أمام عزبة ربيع بالجيزه
انتقلت علي الفور عدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك من أمام عزبة ربيع على الطريق القادم من قرية نكلا اتجاه وردان بمحافظة الجيزة.

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