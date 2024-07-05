مصطفى بكري: أي وزير في الحكومة عليه علامات استفهام مش هيكمل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك بعض الأسماء في تشكيل الحكومة الجديدة وحركة المحافظين أثارت الجدل، مردفًا: «خلينا ندي الفرصة للناس تشتغل، ويجب على الحكومة أن تدرك جيدا حالة الغضب في الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار واحتكار بعض السلع بالإضافة إلى أزمة الكهرباء».

وقال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن مهمة الحكومة الجديدة هي إعادة التوازن للشارع مرة أخرى، موضحًا أنه يجب على الحكومة أن تعمل بصورة سريعة ويشعر الناس بوجود تغيير حقيقي وحلول للمشاكل بصورة عاجلة.

وتابع: «رغم كل هذه المشاكل الشعب المصري لديه تفاءل كبير بتشكيل الحكومة الجديدة، كما أن الحكومة بدأت التحرك على الفور وحل كافة المشاكل، حيث أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، قرارا بفتح كافة المصانع المعطلة وإعادة تشغيلها وإزالة كافة المعوقات لفتح مزيد من الفرص وزيادة التصدير».

وأوضح بكري، أن الحكومة دي عمرها سنة وأي وزير عليه علامات استفهام سيرحل ومش هيكمل السنة، مردفًا: «بحلول يناير 2026 ستجري انتخابات مجلس النواب، وستتقدم الحكومة الجديدة باستقالتها للبرلمان، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وستتقدم الحكومة بعد الانتهاء من الانتخابات باستقالتها لمجلس النواب.