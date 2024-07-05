10 شهداء جراء غارات الاحتلال علي خان يونس ورفح الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، استشهاد 10 فلسطينيين جراء غارات للاحتلال الصهيونى على مناطق مدينتي خان يونس ورفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، كما وصل 3 شهداء وعدد من الجرحى إلى مجمع ناصر الطبي جراء القصف الإسرائيلي .

في سياق متصل، اكدت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، اليوم الجمعة، استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخر جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية وسط اشتباكات مسلحة مع الفصائل الفلسطينية.

وأضافت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت قبل قليل من مدينة جنين ومخيمها، حيث أسفر هذا الاقتحام عن سقوط 5 شهداء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، لافتة إلى أن 4 شهداء تم قصفهم بطائرة مسيرة عند دوار العودة وتم انتشال جثامين الشهداء في مستشفي جنين الحكومي، وبعد ذلك قامت قوات الاحتلال بمحاصرة منزل تحصن فيه 3 فلسطينيين وتم اعتقالهم بحسب شهود عيان.