الطرق والتوك توك.. أهم مطالب أهالى الغربية من المحافظ الجديد

رصدت البوابة نيوز عددا من مطالب المواطنين بمحافظة الغربية والتي شددوا على ضرورة العمل علي إنجازها خلال فترة تولي المحافظ الجديد حيث يأمل أبناء محافظة الغربية من اللواء أشرف الجندي المحافظ الجديد تحقيق مطالبهم الأساسية والعمل علي توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة وأهمها ظاهرة التوك توك المنتشرة داخل شوارع وميادين طنطا وإعادة تخطيط الحركة بشارع البحر ومنطقة كوبرى المعرض بمدينة طنطا وتطوير طريق طنطا كفر الزيات الزراعي والعديد من المطالب الاخري واهمها توفير ظهير صحراوي للمحافظة.

وطالب الأهالي المحافظ بالعمل علي رصف الطرق الرئيسية بالقرى خاصة التي تم الانتهاء من توصيل الخدمات بها وإعادة تخطيط مروري للمدن خاصة شارع البحر ومنطقة المعرض بطنطا .

كما طالبوا بالعمل على حل المشاكل المتأزمة فى قطاعى الصحة والتعليم وتكثيف الجولات على المستشفيات والتشديد على تواجد الأطباء والتمريض بالمستشفيات وسد العجز فى الأطباء والتمريض بالوحدات والمراكز الطبية الريفية.

بالإضافة الي ان مركبات التوك توك أصبحت وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها خاصة لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة مطالبين بتقنين التوك توك وفرض غرامات صارمة على تواجده فى الشوارع الرئيسية

كما جاء علي رأس المطالب توفير ظهير صحراوى للمحافظة وهو الحلم الذي طال انتظاره ولم يستطع المحافظون السابقين تحقيقه.

حيث أن الظهير الصحراوى يعمل على خلق فرص عمل جديدة وحماية الأراضى الزراعية من التعديات .

