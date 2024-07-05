يورو 2024.. رونالدو يقود تشكيل منتخب البرتغال أمام فرنسا

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فرنسا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب البرتغال، اليوم الجمعة، فرنسا على ملعب فولكسبارك، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية على رأس هجوم منتخب البرتغال في مباراته ضد فرنسا، بالرغم أنه لم يسجل أي هدف حتى الآن في بطولة يورو 2024.

ويعاون رونالدو في الخط الهجومي، رافائيل لياو وبرناردو سيلفا، على أن يجلس جواو فيليكس وجونسالو راموس ودييجو جوتا على مقاعد البدلاء.

تخطى منتخب البرتغال نظيره السلوفيني في دور الـ16 من بطولة يورو 2024 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي، ليفوز رفاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-0 بضربات الحظ الترجيحية.

أما منتخب فرنسا عبر إلى دور ربع النهائي من يورو 2024، بعدما فاز على بلجيكا بهدف للا شئ عن طريق النيران الصديقة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة فرنسا في ربع نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - بيبي - نونو مينديش

خط الوسط: جواو بالينيا - فيتينها - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - رافائيل لياو.