الإفتاء: الأحد المقبل.. رأس السنة الهجرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، أن بعد غدِ الأحد أول أيام العام الهجري الجديد 1446هـ.

وكانت الحسابات الفلكية، أكدت موعد بداية العام الهجري الجديد، وغرة شهر المحرم، وأول أيام السنة الهجرية الجديدة، بأنه سيكون يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024.

وعلى هذا يكون يوم غدِ السبت الموافق 30 ذي الحجة، هو المتمم لشهر ذي الحجة من العام الحالي 1445.

وتقدمت دار الإفتاء، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.