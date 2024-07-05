اقرأ غدًا في «البوابة».. غضب القارة العجوز.. أوربان يلتقى بوتين بعد تولى المجر رئاسة الاتحاد الأوروبى

الجمعة 05/يوليو/2024 - 08:45 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 6 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ستارمر يقود «العمال» إلى فوز ساحق فى الانتخابات البريطانية

ابن الطبقة العاملة يستعد لقيادة الحكومة الجديدة بسياسة يسار الوسط.. ويطالب باتفاقيات تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبى

السيسى يهنئ «كير ستارمر» رئيس وزراء بريطانيا الجديد..ويؤكدالتطلع لاستمرار التعاون بين البلدين

غضب القارة العجوز.. أوربان يلتقى بوتين بعد تولى المجر رئاسة الاتحاد الأوروبى

المجلس الأوروبى: بودابست لا تمتلك تفويضا للحوار.. ولا يمكن إجراء أى نقاش بدون أوكرانيا

نهج جديد.. رئيس روسيا يشيد بجهود طالبان فى محاربة الإرهاب

مساع لتطبيع العلاقات مع الحركة الأفغانية تعكس رغبة موسكو فى تعزيز نفوذها بجنوب آسيا

سلاح التبرعات.. كبار المانحين الديمقراطيين يضغطون على بايدن للانسحاب من الانتخابات

الرئيس الضعيف يبحث عن انتصار سياسى.. بايدن يضغط على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

مدير مجمع الشفاء: الأسرى يتعرضون لانتهاكات جسيمة بسجون الاحتلال