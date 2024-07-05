غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي سرقة تمثال أثري من المتحف المصري

تستكمل غدا السبت محكمة الجيزة ، محاكمة 3 مسؤولين كبار بالمتحف المصري الكبير، وذلك علي خلفيه اتهامهم بسرقة تمثال أثري من البرونز لـ أوزوريس من مقر عملهم بالمتحف المصري، وتزوير في أوراق ومستندات مخازن الأثار بالمتحف لستر جريمتهم.

وأسندت النيابه العامة لأحد المتهمين تهم اختلاس أموال وأوراق وُجدت في حيازته بصفته موظفا من الأمناء على الودائع "رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار - بالمتحف المصري الكبير"، واتفق مع المتهمين الثاني والثالث على ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي إلكتروني لإثبات بيانات الآثار، وذلك بطريقتي الحذف والإضافة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما ببيانات التمثال الأثري المقيد بالرقم سالف البيان.