ممحاة يوتيوب.. أداة جديدة بالذكاء الاصطناعي لإزالة الموسيقى المحمية من الفيديو

أطلقت يوتيوب أداة ممحاة جديدة لمنشئي المحتوى تمكنهم من إزالة الموسيقى المحمية بحقوق التأليف من مقاطع الفيديو بسهولة، دون التأثير على الأصوات الأخرى مثل الحوارات أو المؤثرات الصوتية.

نشر رئيس المنصة، نيل موهان، عبر إكس عن هذه الأداة قائلاً: "أداة Erase Song المحدثة تساعدك في إزالة الموسيقى المحمية بحقوق التأليف من الفيديو بسهولة، مع الحفاظ على بقية الصوت".

أوضحت يوتيوب أنها كانت تختبر أداة الممحاة لفترة من الزمن، لكنها لم تكن دقيقة كما ينبغي في إزالة الموسيقى المحمية بحقوق التأليف.

ولحل هذه المشكلة، أعادت المنصة تصميم الأداة باستخدام خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى الكشف الدقيق عن الموسيقى المحمية وإزالتها دون التأثير على الصوت الآخر.

ومع ذلك، حذرت يوتيوب عبر صفحة الدعم من أن الخوارزمية قد تفشل أحيانًا في إزالة الموسيقى فقط، وقالت: "قد لا يعمل هذا التعديل إذا كان من الصعب إزالة الأغنية، إذا لم تنجح الأداة في إزالة المطالبة، يمكنك تجربة خيارات تحرير أخرى، مثل كتم الصوت بالكامل أو قطع الأجزاء المتعلقة بالمطالبة".

يمكن لصانع المحتوى اختيار خيار "كتم كل الأصوات في المقاطع المتعلقة بالمطالبة" لإسكات أجزاء الفيديو المحتوية على مواد محمية بحقوق التأليف.

وبمجرد تحرير الفيديو بنجاح، تزيل يوتيوب مطالبة معرف المحتوى، وهو نظام يوتيوب لتحديد استخدام المحتوى المحمي بحقوق التأليف في المقاطع المختلفة.

تسعى يوتيوب لتسهيل عملية إزالة الأغاني المحمية من مقاطع الفيديو وحل مشكلة مطالبات حقوق التأليف، وعندما يتلقى منشئو المحتوى مطالبة بحقوق التأليف للموسيقى، تمنحهم المنصة خيار قطع الجزء المتأثر أو استبدال الأغنية بأخرى من مكتبتها الصوتية المعتمدة. ولا يمكن للمنشئين تحقيق الدخل من هذا الفيديو حتى يتم حل المطالبة.