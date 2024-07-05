ريكسوس العالمية: بناء 6 فنادق جديدة بمصر خلال عامين

نشر موقع "روس توريزم نيوز" الروسي المتخصص في السياحة، تقريرا اليوم الجمعة، كشف خلاله عن خطة شركة "ريكسوس" العالمية لإدارة الفنادق، في التوسع بمصر خلال العامين المقبلين.

وقال الموقع الروسي: "تهدف الشركة العالمية إلى زيادة محفظة فنادقها، وإقامة شراكات مع علامات تجارية أخرى في مجال الضيافة بمصر، مع تطوير فنادق مختصة بنمط سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض".

وتابع: "وتدير ريكسوس حاليًا 11 فندقًا في مصر، توفر إجمالي 7000 غرفة تقريبًا، وتقع غالبية هذه الفنادق في شرم الشيخ والغردقة وعلى طول الساحل الشمالي للبحر الأحمر، بينما سيتم بناء جميع الفنادق الجديدة من الألف إلى الياء بواسطة الشركة العالمية وبالأيدي العاملة المصرية، مع الالتزام بالمعايير الصارمة للسلسلة".

وتشمل استراتيجية ريكسوس التوسعية 6 فنادق جديدة من المقرر افتتاحها في عام 2025، بما في ذلك تلك الموجودة داخل مجمع ريكسوس راداميس في شرم الشيخ والإسكندرية، وبحلول عام 2026، تهدف الشركة إلى أن يكون لديها إجمالي 17 فندقًا في مصر".

كان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أكد على الاهتمام الذي توليه الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الضيافة، وزيادة عدد الغرف الفندقية بما يحقق الاستراتيجية الوطنية لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وذلك عقب أداء الوزير لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتولى حقيبة السياحة والآثار بالحكومة الجديدة.