إقبال ضعيف على الانتخابات الرئاسية الإيرانية

شهدت مراكز الاقتراع في إيران، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إقبالا ضعيفا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية، يوم غد السبت، لكن النتائج الأولية قد تبدأ في الظهور قبل ذلك.

تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أعقاب جولة سابقة، في 28 يونيو الماضي، شهدت إقبالا ضعيفا غير مسبوق إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي، الذي توفي إثر سقوط مروحية.

ووفقا لـ"رويترز" تشهد انتخابات اليوم سباقا متقاربا بين النائب مسعود بزشكيان، والمفاوض النووي السابق سعيد جليلي وهو من المحافظين.