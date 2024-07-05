ترحيب كبير في الشارع البريطاني برحيل سوناك

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لندن إن الشارع البريطاني رحب بفكرة مغادرة المحافظين لـ10 داونينج ستريت ووصول كير ستارمر مع العمال حيث كان هناك المئات يقفون أمام مقر الحكومة منذ ساعات الصباح يغنون ويهتفون بترحاب كبير بستارمر وبالعمال، وكانوا يهتفون ويغنون ضد ريشي سوناك والمحافظين.

أضاف بشير، الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وسائل الإعلام تعاملت إخباريا بهذا الإطار بأنه بالفعل انتهى عهد المحافظين ونحن الآن ذهبون إلى حقبة خمس سنوات مقبلة من حكم العمال بأريحية والتركيز على موضوع الحكم بأريحية لأن الأغلبية التي حازها العمال ستسمح لهم بكل تأكيد بوضع التشريعات والقوانين التي تساعدهم على تنفيذ برنامجهم الانتخابي الواعد والطموح والذي من أجله انتخبهم الناخبون البريطانيون.

وأكد أن برنامج حزب العمال به كثير من الوعود على المجال الاقتصادي لا سيما الضرائب وعلى تفريعات أخرى كالطاقة، وملف الهجرة كان مذكور، مشيرًا إلى أن أول جلسة للبرلمان ستعقد يوم الاثنين المقبل.

أوضح أن كير ستارمر أعلن بالفعل عن عدد من تشكيلة الحكومية، عرف من هذه الأسماء حتى هذه اللحظة ريتشل ريفز وهي وزيرة الخزانة القادمة وزيرة المالية وهذه أول مرة في تاريخ بريطانيا وزيرة المالية تكون إمرأة، ولدينا أيضا أنجلا راين وهي نائبة رئيس الوزراء، ولدينا ييت كوبر وهو وزير للداخلية، إضافة إلى ديفيد لامي وزير الخارجية.