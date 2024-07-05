يورو 2024.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ألمانيا وإسبانيا

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة إسبانيا وألمانيا، المقامة بينهما حاليًا على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

بدأت المباراة بتدخلات عنيفة من جانب لاعبي منتخب ألمانيا، حيث تدخل توني كروس على بيدري جونزاليس لاعب منتخب إسبانيا في أكثر من مرة، ما أدى إلى خروج الأخير مصابًا، ليحل داني أولمو بدلًا منه في تغيير اضطراري مبكر في الدقيقة الثامنة.

مباراة ألمانيا ضد إسبانيا

وسيطر بعدها المنتخب الإسباني على الكرة، بعد انحصار اللعب في وسط الملعب.

وكانت أبرز محاولات اللقاء التهديفية، تسديدة أولمو في الدقيقة 39، التي تصدى لها الحارس الألماني مانويل نوير ببراعة، لترتد الكرة في منطقة الجزاء ولكن لم يحسن ألفارو موراتا التعامل معها، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

تصدر منتخب ألمانيا المجموعة الأولى في دور المجموعات برصيد 7 نقاط، فيما عبر منتخب إسبانيا الدور الأول متصدرًا للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

تأهل منتخب ألمانيا إلى ربع نهائي يورو 2024، بعدما انتصر على الدنمارك بثنائية دون رد، بينما اكتسح منتخب إسبانيا، جورجيا برباعية مقابل هدف في دور الـ16.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.