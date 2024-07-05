يعقوب الصراف: الدعم الغربي للكيان الصهيوني سيقرر مسار العمليات العسكرية في لبنان

قال يعقوب الصراف، وزير الدفاع اللبناني السابق، أن أي حل يخفف أو يدعو أو يدعم وقف إطلاق النار في غزة أصبح يحل مشكلة الجنوب اللبناني، كما أن التنبؤات الأمريكية التي تقول إن صيفنا حامي فإنه لن يكون بحماوة مجازر غزة، مشيرًا إلى أن لبنان مستعد لأي اعتداء أو أي حرب مع أننا نريد ونتمنى ونرجو أن نجتنب هذا الكأس المر.

أضاف الصراف، الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأولوية الأولى المطلوبة من الجميع هي وقف إطلاق النار بغزة، مشيرًا إلى أن الجبهة أو الحرب في لبنان هي مرتبطة بشكل مباشرة مع الأحداث أو العمليات في غزة.

وأكد أنه لسوء حظنا أن الدعم الغربي والأمريكي بخاصة إلى الكيان الصهيوني هو من سيقرر مسار العمليات العسكرية أو الحربية في لبنان.