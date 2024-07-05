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الجمعة 05 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"مودي" يتطلع للتعاون مع "ستارمر" لتعزيز الشراكة الهندية البريطانية

ناريندرا مودي
ناريندرا مودي
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أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الجمعة عن تهنئته لزعيم الحزب العمال البريطاني كير ستارمر، على فوزه في الانتخابات العامة البريطانية.

وأبدى رئيس الوزراء الهندي - في تدوينة نشرها على منصة إكس /تويتر سابقا/ - تطلعه إلى التعاون مع "ستارمر" لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وبريطانيا في المجالات كافة وزيادة النمو المتبادل ورخاء البلدين.

من ناحية أخرى، وجه مودي الشكر إلى ريشى سوناك رئيس وزراء بريطانيا السابق الذي خسر حزبه الانتخابات البريطانية، بفوز حزب العمال فيها..قائلا "أشكر ريشى سوناك على مساهمته النشطة في تعميق العلاقات بين الهند وبريطانيا خلال فترة توليه منصبه".

ناريندرا مودي ستارمر