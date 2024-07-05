على جهاز التنفس الصناعي .. تفاصيل تعرض هاجر أحمد لأزمة صحية مفاجئة (صور)

تعرضت الفنانة هاجر أحمد لأزمة صحية مفاجئة، نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، والكشف عن السبب.

نشرت الفنانة هاجر أحمد على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها من داخل غرفتها بالمستشفى وهى على جهاز التنفس الصناعي.

شاركت الفنانة هاجر أحمد فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوى، محمد ممدوح، محمد فراج، هاجر أحمد، ريم مصطفى، والإخراج عمرو عرفة.

يشار الى أن الفنانة هاجر أحمد كانت قد أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشر صورة لها وهى تقبل يد زوجها، لتختلف الآراء بين رواد السوشيال ميديا والمتابعين.