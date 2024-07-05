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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجبلاية تدرس تعيين إبراهيم نور الدين مديرًا فنيًا للجنة الحكام والأندية تتحفظ

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين
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كشف مصدر  خاص داخل اتحاد الكرة أن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، مرشح لتولي منصب المدير الفني  للجنة الحكام ورئيسًا للجنة التطوير .


وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز إن الجبلاية تدرس حاليا الموقف بعد تحفظ عدد من الأندية علي تعيين إبراهيم نور الدين مديرًا فنيًا للجنة الحكام

واتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بإعادة هيكلة لجنة الحكام، وإجراء عدد من التعديلات لتطوير اللجنة.

جاء القرار عقب اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم الاستقرار على ضم  عزب حجاج وسامي فاروق، فيما تم توجيه الشكر لبعض أعضاء اللجنة.


من ناحية أخرى تواجد الحكمان المصريان محمد حسن وطارق سامي في القائمة النهائية لحكام كأس العالم لكرة الصالات، التي تستضيفها أوزبكستان، خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 6 أكتوبر من العام الجاري.

وظهر حسن وسامي بشكل مميز خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات بالأراضي المغربية، حيث أدار محمد حسن المباراة النهائية للبطولة بين المغرب وأنجولا، وهو ما أهلهما للتواجد في القائمة النهائية لحكام المونديال.

 

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