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الجمعة 05 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البنك الدولي: 4.8% معدل نمو للتحويلات المالية لدول آسيا والمحيط الهادئ العام الماضي

التحويلات المالية
التحويلات المالية
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كشف تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي، عن نمو التحويلات المالية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، بنسبة 4.8% لتصل إلى 85 مليار دولار في العام الماضي.

وذكر التقرير أن التحويلات المالية تعد بالغة الأهمية لاقتصادات جزر المحيط الهادئ مثل بالاو وساموا وتونجا وفانواتو.

وأوضح أن دولة تونجا كانت الأكثر اعتماداً على التحويلات على مستوى العالم، حيث بلغت نسبة التحويلات 41% من إجمالي ناتجها المحلي. ومن المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.2% في عام 2024، باستثناء الصين. 

كما بلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.8% في أواخر عام 2023، مع ارتفاعها إلى 17.1% في قنوات التحويل الأعلى تكلفة.

في المقابل تراجعت التحويلات لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 10.3% لتهبط إلى 71 مليار دولار في عام 2023.

كما تراجعت التحويلات من روسيا إلى عدد من بلدان آسيا الوسطى وسبب هذا الانخفاض، تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والذى ساهم في انخفاض التحويلات إلى أوكرانيا وروسيا مقارنة بمستواها المتوقع.

وتوقع البنك  تراجع تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1.9% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة (باستثناء روسيا) 6.7%، مقابل 6.4% قبل عام.

التحويلات المالية البنك الدولي شرق آسيا الاقتصاد العالمي الصين وروسيا