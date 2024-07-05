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الجمعة 05 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وفاة لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

لونا الشبل
لونا الشبل
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أعلنت الرئاسة السورية، منذ قليل، وفاة لونا الشبل المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد.

وقبل ثلاثة أيام، قال المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية إن "الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق".

وأضاف في بيانه أن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة، نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس، مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".

جدير بالذكر أن، لونا الشبل هي إعلامية سورية ولدت في السويداء عام 1975، و تشغل منذ نوفمبر 2020 منصب "مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية" السورية.

 

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