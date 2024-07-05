حماس: نتوقع ردًا إسرائيليًا سريعًا يشأن مقترح تبادل وقف إطلاق النار

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، عن مسؤول في حماس توقعه بوجود ردًا إسرائيليًا سريعًا اليوم أو غدًا بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وذلك بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

وفي سياق متصل أكدت حركة حماس، سابقًا رفضها أي خطط أو مقترحات تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع.



وأضافت الحركة أن إدارة قطاع غزة بعد دحر العدوان الإسرائيلي شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة، موضحًا أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره.