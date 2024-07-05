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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مسيرة دامت 17 عاما.. هدف ذاتي ينهي مشوار «فيرتونخين» مع منتخب بلجيكا

فيرتونخين
فيرتونخين
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أعلن المدافع المخضرم يان فيرتونخين اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي مع منتخب بلجيكا، بعد مسيرة حافلة دامت 17 عامًا مع منتخب بلاده.

وودع فيرتونخين (37 عامًا) منتخب بلجيكا، بعد الخسارة من فرنسا في دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

وخسر منتخب بلجكيا في يورو 2024 أمام فرنسا بهدف للا شئ، سجله فيرتونخين بالخطأ في مرماه، ليتسبب في خروج بلاده من البطولة القارية.

نشر فيرتونخين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة له بقميص المنتخب البلجيكي من أول مشاركة له وأخرى من آخر مباراة، وعلق عليها: «أول واحدة والأخيرة. شكرًا على كل الذكريات.. لقد عشت أحلامي».

مسيرة فيرتونخين 

وشهدت مسيرة فيرتونخين مع منتخب بلجيكا مشاركته في 157 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، كما صنع 6 آخرين، ونال 18 بطاقة صفراء.

وخاض فيرتونخين مع منتخب بلجيكا 14 مباراة في بطولة كأس العالم، مسجلًا هدفين، كما شارك في 11 مباراة ببطولة اليورو.

وكان فيرتونخين أحد أهم عناصر الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا، الذي حقق المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وإلى جانب مسيرته الدولية، لعب فيرتونخين لأندية أياكس الهولندي، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبنفيكا البرتغالي، كما أنه يلعب حاليًا مع فريق أندرلخت البلجيكي.

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