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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قصف إسرائيلي بقذائف فوسفورية على مناطق بجنوب لبنان

قصف على جنوب لبنان
قصف على جنوب لبنان
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تعرضت عدة مناطق لبنانية، لقصف مدفعي إسرائيلي، بـ"قذائف حارقة وفسفورية"، محرمة دوليا، في محاولة لإشعال حرائق.

وأوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القصف المدفعي والفوسفوري الإسرائيلي طال للمرة الأولى أطراف بلدة يحمر في قضاء النبطية، التي تبعد أكثر من 20 كلم عن الحدود الجنوبية.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقذائف الفوسفورية بلدة النبطية الفوقا في عمق الجنوب اللبناني، وأطراف بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان.

وأكدت مراسلتنا وقوع إصابة طفيفة في صفوف المواطنين جراء القصف الذي طال بلدة يحمر.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع المدني في جنوب لبنان: "بعد الاستهداف الذي طاول بعض الأماكن في خراج بلدة يحمر والأراضي الزراعية داخل البلدة، يهمنا أن نطمئن الجميع أنه لا وجود لإصابات، ما عدا بعض حالات الهلع وإصابة طفيفة".

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