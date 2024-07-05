كوبا أمريكا 2024| سانشيز يرحل عن تدريب منتخب الإكوادور

أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، اليوم الجمعة، رحيل المدرب الإسباني فيليكس سانشيز عن تدريب منتخب الإكوادور بشكل رسمي.

رحل سانشيز عن تدريب منتخب الإكوادور، بعد الخسارة من الأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 بركلات الترجيح.

جاء قرار إقالة سانشيز بعد توديع منتخب الإكوادور بطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

فيليكس سانشيز يرحل عن تدريب منتخب الإكوادور

كان سانشيز، قد تولى تدريب الإكوادور في مارس 2023، بعد قيادته لمنتخب قطر للفوز بلقب كأس آسيا 2019، والمشاركة في كأس العالم 2022 التي استضافتها الأراضي القطرية.

ووجه الاتحاد الإكوادوري في بيانه الشكر للمدرب فيليكس سانشيز وطاقمه التدريبي على عملهم واحترافيتهم، متمنيًا لهم النجاح في مشاريعهم المستقبلية.

وأفادت تقارير صحفية، بأن سانشيز بعد رحيله عن تدريب منتخب الإكوادور، يعود إلى قطر لتدريب فريق السد بداية من الموسم الجديد.

يذكر أن، فيليكس سانشيز ثاني مدرب إسباني يتولى تدريب الإكوادور بعد خوسيه بلاناس أرتيس الذي تولى المهمة عام 1949.