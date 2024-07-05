شهادات في مسيرة الإمام... ماليزيا تمنح شيخ الأزهر الدكتوراة الفخرية

منحت جامعة العلوم الإسلامية الماليزية USIM، الدكتوراة الفخرية في دراسات القرآن والسُّنَّة، لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.

سلم شهادة الدكتوراة لفصيلته، تونكو علي رضاء الدين، ولي عهد ولاية نجري سمبيلان بماليزيا، بحضور ، داتؤ سري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ومحمد رضا وحيدين، رئيس جامعة العلوم الإسلامية الحكومية الماليزية USIM.

وقال شيخ الأزهر -خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها جامعة العلوم الإسلامية الماليزية USIM, بمناسبة منح فضيلته الدكتوراة الفخرية- إن تجلِّيات ذلك التوازن المطلوب اليوم، إنَّما تقع في المساحة الوسط بين اتِّجاه المقدِّسين للتراث، وإنْ بدا فيه قصور .

حصل شيخ الأزهر على 7 شهادات لـ«الدكتوراة الفخرية»، خلال مسيرته العلمية، وتستعرض «البوابة نيوز» في هذا التقرير الشهادات التي أُضيفت لفضيته، كما يلي: