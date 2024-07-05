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الجمعة 05 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المعهد القبطي يختتم دورة تدريبية في التدبير الكنسي لكهنة وخدام إيبارشية طما

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية في "التدبير الكنسي" التي ينظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية  (COPTICAD) بقيادة عميد المعهد د.مجدي لطيف السندي، وذلك لكهنة ومكرسات وخدام وخادمات إيبارشية طما، بمحافظة سوهاج.

شارك في الدورة، التي انطلقت يوم السبت الماضي ٦٠ من الآباء الكهنة والمكرسات والخدام والخادمات.

وهذه هي الدورة الخامسة من سلسلة الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية العام الجاري حيث سبقها دورات قدمت في إيبارشيات أسوان، أبنوب والفتح وأسيوط، ناميبيا وتوابعها، إلى جانب قطاع كنائس عزبة النخل.

وتهدف دورة (COPTICAD) إلى تدريب المشاركين على مبادئ وأساليب التدبير الكنسي والتدبير الحكيم والعمل المؤسسي والمنهج التنموي في الخدمة الكنسية ، وذلك من خلال التدريب التفاعلي وورش عمل يشترك فيها مجموعات المتدربين.

تأتي هذه الدورات استجابة لتوصيات السمينار الثامن للمجمع المقدس الذي انعقد في شهر نوفمبر من عام ٢٠٢١.

الدورة التدريبية الإقليمية التدبير الكنسي المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية COPTICAD مكرسات خدام ايبارشية طما