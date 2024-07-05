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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بعد 55 سنة خدمة كهنوتية.. رحيل كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالإسكندرية

القمص صليب حكيم
القمص صليب حكيم
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رحل القمص صليب حكيم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالحضرة بالإسكندرية عن عمر قارب ٩١ سنة، بعد خدمة كهنوتية بلغت حوالي ٥٥ سنة.


ولد الراحل في ٥ ديسمبر ١٩٣٣ وسيم كاهنًا في ٨ أكتوبر  ١٩٦٩ بيد الأنبا مكسيموس مطران القليوبية السابق، ونال درجة القمصية في ٩ نوفمبر ١٩٧٦.


كانت للراحل خدمة متميزة في مجال التعليم، حيث أصدر عدة كتب في مجالات اللاهوت والعقيدة والأسرة.

وأقامت الكنيسة صلاة الـتجنيز في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، الساعة الثالثة عصر اليوم، ويتم استقبال المعزين في القاعة الملحقة بكنيسة القديس الأنبا تكلا بالإبراهيمية، مساء اليوم.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع كنائس شرقي الإسكندرية وللآباء كهنة القطاع في رحيل  القمص صليب حكيم، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

القمص صليب حكيم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالحضرة الإسكندرية الأنبا مكسيموس مطران القليوبية القمصية