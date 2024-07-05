سناتور روسي: تولي "العمال" السلطة بالمملكة المتحدة لن يؤثر كثيرًا على السياسة تجاه موسكو

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشوف أن العلاقات بين موسكو ولندن لن تشهد تغيرًا كبيرًا بعد تولي حزب العمال مقاليد السلطة في المملكة المتحدة.

وقال كوساتشوف، في منشور بثه اليوم عبر حسابه على موقع (تيليجرام) نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، " نظرًا للسياسة التي تسلكها بريطانيا تجاه روسيا ودعمها لأوكرانيا، لن تطرأ تغيرات كبيرة على علاقتنا عقب تولي حزب العمال زمام السلطة، إذ لم يطرح الحزبان الرئيسيان هناك (العمال والمحافظين) القضية للنقاش قبيل الانتخابات".

وأشار إلى أن حزب العمال لم يفز بالانتخابات نتيجة برنامجه المقنع، ولكن بفعل سئم الناس من أداء المحافظين في الحكومة السابقة، مرجحًا أنه "سوف يفشل في مهمته"، بحسب قوله.

وأعلن القصر الملكي البريطاني، في وقت سابق اليوم، تعيين كير ستارمر رسميًا رئيسا لوزراء بريطانيا، بعد حصوله على مباركة الملك تشارلز الثالث لتشكيل الحكومة.