يورو 2024.. مفاجأة في تشكيل منتخب ألمانيا أمام إسبانيا

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إسبانيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب ألمانيا، اليوم الجمعة، إسبانيا على ملعب إم إتش بي أرينا، في قمة مباريات ربع نهائي يورو 2024، التي تنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كاي هافيرتز هجوم منتخب ألمانيا أمام إسبانيا، ويعاونه ليروى ساني وجمال موسيالا، على أن يجلس فلوريان فيرتز على مقاعد البدلاء.

وشهد تشكيل منتخب ألمانيا مفاجأة من ناجلسمان، حيث دفع بلاعب بوروسيا دورتموند إيمري تشان أساسيًا على حساب روبرت أندريخ متوسط ميدان باير ليفركوزن، الذي بدأ البطولة في التشكيل الأساسي في المباريات السابقة.

تصدر منتخب ألمانيا المجموعة الأولى في دور المجموعات برصيد 7 نقاط، فيما عبر منتخب إسبانيا الدور الأول متصدرًا للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

تأهل منتخب ألمانيا إلى ربع نهائي يورو 2024، بعدما انتصر على الدنمارك بثنائية دون رد، بينما اكتسح منتخب إسبانيا، جورجيا برباعية مقابل هدف في دور الـ16.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة إسبانيا في ربع نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش - أنطونيو روديجير - جوناثان تاه - ديفيد راوم

خط الوسط: توني كروس - إلكاي جوندوجان - إيمري تشان

وفي الهجوم: ليروى ساني - كاي هافيرتز - جمال موسيالا.