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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"العليا للانتخابات التونسية": انطلاق التسجيل الآلي للناخبين بالداخل والخارج

الهيئة العليا للانتخابات
الهيئة العليا للانتخابات التونسية
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أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري انطلاق التسجيل الآلي لكل الناخبين بالداخل والخارج، مشيرا إلى أنه سيتم تسجيل الناخبين الذين يكفل لهم الدستور حق التصويت بدءا من 18 عاما حتى أكتوبر القادم، أي قبل يوم من تاريخ الاقتراع.

وأضاف المنصري - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن برنامج الانتخابات الرئاسية تم المصادقة عليه أمس، موضحا أن فتح الباب لاستقبال المرشحين بدءا من 14 يوليو الجاري، فيما ستنطلق الحملات الانتخابية من 14 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2024.

وأوضح أن الهيئة ستشرع في حماية المسار الانتخابي وستنطلق فعليا في الرقابة بشكل عام مع انطلاق الفترة الانتخابية للتصدي لكل إخلال من شأنه المساس بهذا المسار على غرار نشر سبر الآراء.

الهيئة العليا للانتخابات التونسية الناخبين