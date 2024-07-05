العالم علمين.. الكينج يفتتح حفلات المهرجان والختام لـ«ويجز»

كشفت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن جدول الحفلات، التي من المقرر أن ينطلق في 11 يوليو الجاري ويستمر حتى 30 أغسطس، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، رافعين شعار "العالم علمين".

جدول حفلات مهرجان العلمين في دورته الثانية

يفتتح الكينج محمد منير حفلات مهرجان العلمين يوم 11 يوليو، يشارك المطرب كاظم الساهر في هذه الفعاليات يوم 18 يوليو، كما يقدم تامر حسني حفلا غنائيا يوم 26 يوليو، أما أمير الغناء العربي هاني شاكر فيقدم حفله يوم 1 أغسطس، بينما يقدم ورامي جمال وعمر خيرت الحفل يوم 2 أغسطس.

ويحيي الهضبة عمرو دياب حفلا في 9 أغسطس القادم، وفي 16 أغسطس يستمتع الجمهور بثلاث حفلات وهما مسار اجباري، سعاد ماسي، وحمزة نمرة، وفي 23 أغسطس يحيي فريق كايروكي حفلا غنائيا كبيرًا، ويختتم مطرب الراب ويجز فعاليات مهرجان العلمين في 30 أغسطس حيث يقدم باقة متميزة من أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

مهرجان العلمين يخصص 60% من الأرباح لصالح فلسطين

أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني، وقد أظهرت هذه الخطوة واضحة من خلال الملصقات الدعائية للمهرجان، حيث تم وضع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري على شعار المهرجان "العالم علمين".

كما أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة لديها أهداف متعددة تشمل دعم صناعة الإعلام والترفيه والرياضة والمهرجانات، لافتًا على دورهم في تنمية الحياة الترفيهية في مصر، ورفع التوعية السياحية عن المدن الجديدة من خلال المهرجانات.