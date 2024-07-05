بمشاركة 12 دلولة.. انطلاق البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 عاما غدا

عقد الاجتماع الفني للبطولة العربية الثانية لألعاب القوى تحت 23 عاما المقامة بإستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بحضور الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى والدكتور حبيب الربعان رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى.



وشهد الاجتماع حضور والدكتور عبدالإله الصلوي الأمين العام للاتحاد العربي لألعاب القوى والأستاذ رضوان شامي المندوب الفني للبطولة والأستاذ عبدالحكيم الشيدوخي المندوب الفني المساعد والأستاذ وليد تركي المندوب الاداري وعضو مجلس ادارة الاتحاد العربي وتواجد في الاجتماع الفني والعميد حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ومدير البطولة و أحمد حمزه نائب رئيس الاتحاد المشرف على المنتخب المصري ومجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الإعلامية ولجنة الإفتتاح والمراسم والبرتوكول، ومحمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنه المالية والتنظيم والأدوات،و أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنه الإستقبال ولجنة التسكين والمغادرة، و الدكتورة مجده الخواجة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري و العربي والأفريقي مشرفه على لجنة السكرتارية.



ويشارك في البطولة 12 دولة هي تونس والجزائر وسلطنة عمان ولبنان والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت والمغرب واليمن ومصر بواقع 200 لاعب ولاعبة.

ورحب الدكتور سيف شاهين بالوفود المشاركة والاتحاد العربي لألعاب القوى مؤكدا أن مصر تفتح زراعيها دائما للجميع وتمتلك الإمكانيات الكبيرة التي تساعد على نجاح البطولات والفترة الحالية تشهد تنظيم العديد من البطولات في ألعاب القوى على أرض مصر ولدينا طموحات وتطلعات كبيرة في الفترة القادمة من أجل تطوير ألعاب القوى.

ووجه الدكتور حبيب الربعان رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى الشكر للاتحاد المصري لألعاب القوى ووزارة الشباب والرياضة المصرية والدولة المصرية مؤكدا اهتمام الاتحاد العربي ببطولات الشباب والناشئين لأنهم مستقبل اللعبة في الوطن العربي والبطولات العربية تساهم بقوة في التأهل والاستعداد لبطولات العالم.



وتنطلق منافسات البطولة غدا السبت على أن يكون الختام يوم 9 يوليو الجاري.



وتم خلال الإجتماع الفني الكشف الشروط الفنية الخاصة بالبطولة في جميع المنافسات والكشف عن المواعيد الخاصة بالمنافسات للبطولة.