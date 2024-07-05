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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بوتين: مستعدون لإنهاء النزاع مع أوكرانيا نهائيًا بشروط

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لإنهاء النزاع مع أوكرانيا نهائيًا، وحل الأزمة الراهنة دون خسائر، وذلك من خلال تحقيق عدة شروط.

وقال الرئيس الروسي، في كلمته اليوم، خلال مؤتمرٍ صحفيِّ مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "ناقشنا مع رئيس وزراء المجر، سبل التعاون بين البلدين وعدد من القضايا الجوهرية بالمنطقة".

وتابع "بوتين": "ندعو إلى إنهاء النزاع مع أوكرانيا نهائيًا، ومن شروط ذلك خروج القوات الأوكرانية من دونتسك، خيرسون، وزابوريجيا"، مؤكدًا: "نبحث سبل الوصول لحل لهذه الأزمة بدون أي خسائر".

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